Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Bölgede depremzedelere yardım eden ve AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent, 10 günlük bir bebeğe isim verdi. Levent, bebeğin fotoğrafını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:



"10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum"

10 günlük bebek.

⁦Enkazdan çıkarıldılar.

Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.

“Abi daha isim koymamıştık sen koy adını” dediler.

Adını “mavi” koydum.💚 pic.twitter.com/dD8xmOnkcl — Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023

KAZA GEÇİRDİ



Öte yandan, Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirmişti. Sevenlerini sosyal medya hesabından bilgilendiren Haluk Levent, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaza sonrası Twitter'dan açıklama yapan sanatçı, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı iki kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. Bir saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.