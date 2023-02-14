Haluk Levent: İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, depremzedelere yardım için gönderilenlere Twitter üzerinden isyan etti: İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz.

Haluk Levent: İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım çalışmaları sürüyor. 

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesinde depremzedeler için çalışan şarkıcı , Twitter hesabından bazı yardım kolilerini “İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz. İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım nerede ütületelim” notuyla paylaştı.

"GELİŞİGÜZEL EŞYA GÖNDERMEYİN"

Daha sonra bu tweet’i silen Haluk Levent ”Kirli kıyafet kolilerinin yanında kamera kadrajına girmiş konuyla alakası olmayan markalar var bu nedenle siliyorum tweet’i. Ama yine de aklınızda kalsın. Gelişigüzel bir şekilde bir kamyon eşya yükleyip irtibatsız bir biçimde bölgesine göndermeyelim. Lütfen” açıklamasını yaptı.

Haluk Levent: İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz - 1

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