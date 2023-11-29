Haluk Levent konser gelirini Gazzeli çocuklara bağışlayacak

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, 17 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirini, Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacağını duyurdu.

Levent sosyal medya hesabından "Daha önce Gazze belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin" ifadelerini paylaştı.