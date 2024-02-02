Haluk Levent telefonunu getirene menemen yapacak

Haluk Levent New York konseri için havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine şarkıcı, uçağa telefonsuz binmek zorunda kaldı. Levent, yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına girerek paylaşım yaptı.

"BU AKŞAM KONSERİMİN MİSAFİRİ OLSUN"

İşte Levent'in paylaşımı:

"Arkadaşlar iki saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tweet'i yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum. Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağı ile New York’a uçacak bir yolcu varsa ve bu tweet'i okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yapayım."