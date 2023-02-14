Trafik kazası geçiren Haluk Levent sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ahbap Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Sevenlerini sosyal medya hesabından bilgilendiren Haluk Levent, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trafik kazası geçiren Haluk Levent sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü müzisyen , Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazası geçiren Haluk Levent sağlık durumu hakkında bilgi verdi - 1

Kaza sonrası Twitter'dan açıklama yapan sanatçı, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı iki kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. Bir saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.

Trafik kazası geçiren Haluk Levent sağlık durumu hakkında bilgi verdi - 2

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