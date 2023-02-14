Trafik kazası geçiren Haluk Levent sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Twitter'dan açıklama yapan sanatçı, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı iki kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. Bir saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.