Haluk Levent vefat eden annesiyle anısını anlattı: 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi

Şarkıcı Haluk Levent, 2019'da yaşamını yitiren annesi Sabriye Acil ile bir anısını anlattı.

"HALUK’A SÖYLEME, KIZAR BANA"



Levent, "Yıl 2017... Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da, 'Bak Haluk’a söyleme, kızar bana' demiş... Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana Biraz kızdım tabii. Neyse, sordum ona; 'Anam nasıldı konser?'... 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi" ifadeleriyle takipçilerini gülümsetti.



Levent'in annesi Sabriye Acil, 93 yaşında yaşamını yitirmişti. Levent acı haberi sosyal medyadan, "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek. Yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" sözleriyle duyurmuştu.

