Haluk Levent vefat eden annesiyle anısını anlattı: 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi

Haluk Levent, üç yıl önce kaybettiği annesi ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Annem yatağa bağımlıydı. Konserime getirmişler. Konser bitimi söylediler bana, biraz kızdım tabii. Neyse, sordum ona; 'Anam nasıldı konser?'... 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi" diyerek bir mesaj yayınladı.

Haluk Levent vefat eden annesiyle anısını anlattı: 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi

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Şarkıcı Haluk Levent, 2019'da yaşamını yitiren annesi Sabriye Acil ile bir anısını anlattı.

"HALUK’A SÖYLEME, KIZAR BANA"

Levent, "Yıl 2017... Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da, 'Bak Haluk’a söyleme, kızar bana' demiş... Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana Biraz kızdım tabii. Neyse, sordum ona; 'Anam nasıldı konser?'... 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi" ifadeleriyle takipçilerini gülümsetti.

Levent'in annesi Sabriye Acil, 93 yaşında yaşamını yitirmişti. Levent acı haberi sosyal medyadan, "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek. Yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" sözleriyle duyurmuştu.

Haluk Levent vefat eden annesiyle anısını anlattı: 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi - 1

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