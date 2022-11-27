Haluk Levent'in zor anları: Elleri cebinde konser verdi

Tekirdağ'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent (54), havanın soğuk olması sebebiyle zaman zaman ellerini cebine koyarak konser verdi.

Haluk Levent'in zor anları: Elleri cebinde konser verdi

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Daha önce İstanbul'da meydana gelen patlama sebebiyle 'da düzenlenmesi planlanan Haluk Levent konseri 26 Kasım 2022 tarihine ertelenmişti.

Haluk Levent, ertelediği konserini bugün Tekirdağ sahil dolgu alanda verdi. Konser öncesi yüzlerce Haluk Levent hayranı sahil alanı doldurdu. Sahneye çıkan Haluk Levent birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Sahnede hava şartlarına uygun giyinmeyen Levent, çok üşüdüğünü söyledi. Konserine devam eden Haluk Levent soğuktan korunmak için zaman zaman ellerini cebine koyarak ısınmaya çalıştı. Konserini tamamlayan Haluk Levent, daha sonra kentten ayrıldı.

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