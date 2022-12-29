Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı

EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.



Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.



"'İLK AYLIĞIMIZDAN 1 ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ"

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından EYT'lilere seslendi. Levent, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.



3 YIL ÖNCE DESTEK OLMUŞTU



Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.