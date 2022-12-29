Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı.

Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı

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zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"'İLK AYLIĞIMIZDAN 1 ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ"

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından EYT'lilere seslendi. Levent, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.

Haluk Levent'ten EYT'lilere çağrı - 1

3 YIL ÖNCE DESTEK OLMUŞTU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.

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