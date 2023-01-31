Haluk Levent’ten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.



Subaşı, Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterine benzetildi. Subaşı'nın sosyal medyada popüler hale gelmesinin ardından Haluk Levent de esprili bir paylaşım yaptı.

"2 DAKİKADA HARCADINIZ"



Twitter'dan eksi halini paylaşan Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" ifadelerini kullandı.

"İLTİFATLARINIZA TEŞEKKÜR EDERİM"



Melek Mızrak Subaşı, gördüğü ilgi üzerine sosyal medya hesabından önceki gün şu mesajı paylaştı:



“İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming! (Kış geliyor)”