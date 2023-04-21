Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.

Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

AHBAP Derneği kurucusu , Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede yardım çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgesinde konser vereceğini açıklayan Levent, programın ilk ayağındaki 'e gitti.

Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser - 1

Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.

Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser - 2

"ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEMEYE İHTİYACI VAR"

Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.


Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı'na geleceğini de belirtti.

MAGAZİN HABERLERİ

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