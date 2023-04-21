Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

"ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEMEYE İHTİYACI VAR"

Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.



Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı'na geleceğini de belirtti.