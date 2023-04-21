Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede yardım çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde konser vereceğini açıklayan Levent, programın ilk ayağındaki Gaziantep'e gitti.
Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.
"ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEMEYE İHTİYACI VAR"
Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.
Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı'na geleceğini de belirtti.