Hamdi Alkan'dan Teoman paylaşımı: Sürpriz var

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, şarkıcı Teoman ile bir araya geldi. Alkan, bu anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Son olarak Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alan Hamdi Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, şarkıcı 'la bir araya geldi. Teoman'la objektif karşısına geçen Alkan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

58 yaşındaki Hamdi Alkan, paylaşımına "Sürpriz var" notunu düştü. Ünlü ismin büyük ilgi gören paylaşımı "İkiliden yeni bir proje mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

