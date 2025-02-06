Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Survivor'a veda etti: Kırıldığı ismi açıkladı

Survivor All Star'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Hayallerine veda eden son isim Zeynep Alkan oldu. Alkan erken vedasıyla iglili "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" dedi. "KALBİMİN BENİ ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERİYORUM" Ünlü isim "Performansım açısından eğer daha odak olsaydım bazı noktalarda ve heyecanımı biraz daha fazla kontrol edebilseydim çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Ne zaman kaybediyoruz, paniğe kapıldığımız zaman." ifadelerini kullandı. Zeynep Alkan sözlerine "Kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bazen duygusal bazen yoğunlaştığında daha mantıklı konuşabilecekken konuşamıyorum çünkü kalbimin beni ele geçirmesine izin veriyorum" diye devam etti.

KIRILDIĞI İSMİ AÇIKLADI



"Çizgimi bozmadım. Karakterim değişmedi, bir üç ay kalsaydım da değişmezdim. Bu sene gerçekten insanlar daha şampiyonluğa oynuyorlar. 2025, yarışma olarak daha zordu ama şartlar olarak daha kolaydı" diyen Alkan kırıldığı kişinin Yağmur olduğunu açıkladı: "Benim kendi takımımda kırıldığım biri vardı, o da Yağmur'du. Ben Meryem'i benden önce yazar diye düşünmüştüm. Yağmur'a çok kırılmıştım bunu da söylediğimde 'Performansa bakıyorum' dedi. Hiç mi dostluk değerli değil diye düşünmüştüm."

