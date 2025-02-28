Hamile olduğunu duyuran Deniz Akkaya: Bebeğimi kaybettim
Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren eski manken Deniz Akkaya kötü haberi verdi.
Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya son dönemde kızı Ayşe ve kızının babası Efe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Son olarak Önbilgin'in talebi üzerine Akkaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti.
HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
47 yaşındaki Akkaya geçtiğimiz haftalarda "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmıştı.
Bu paylaşımların ardından Akkaya'nın hamile olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
"BEBEĞİMİ KAYBETTİM"
X hesabında paylaşım yapan Akkaya "Bugün yola çıktım defalarca kez kanamam nedeniyle bayıldım" açıklamasında bulundu. Eski manken "Sağlığımı ve bebeğimi kaybetmem yetmezmiş gibi" gibi diyerek kötü haberi verdi.
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