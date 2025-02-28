Hamile olduğunu duyuran Deniz Akkaya: Bebeğimi kaybettim

Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya son dönemde kızı Ayşe ve kızının babası Efe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Son olarak Önbilgin'in talebi üzerine Akkaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti.



HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ



47 yaşındaki Akkaya geçtiğimiz haftalarda "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmıştı.



Bu paylaşımların ardından Akkaya'nın hamile olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

