Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'den spor sonrası poz
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel, spor sonrası verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Barış Arduç ile "Rüzgara Bırak" adlı filmde başrol oynayan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta çok yakında yeni proje konusunda güzel bir haber vereceğini müjdelemişti.
Şimdilerde bol bol dinlenen ünlü oyuncu, ablası Gamze Erçel ile spor yaptı. İkiliden Gamze Erçel, kardeşiyle spor sonrası verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, paylaşımına "650 kalori yaktıktan sonra biz" notunu düştü.
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