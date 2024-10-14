Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'den spor sonrası poz

Son olarak Barış Arduç ile "Rüzgara Bırak" adlı filmde başrol oynayan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta çok yakında yeni proje konusunda güzel bir haber vereceğini müjdelemişti.

Şimdilerde bol bol dinlenen ünlü oyuncu, ablası Gamze Erçel ile spor yaptı. İkiliden Gamze Erçel, kardeşiyle spor sonrası verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.