Hande Erçel ile ayrıldı mı? Hakan Sabancı'dan son nokta

Rüzgara Bırak filminin ardından Aşkı Hatırla diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel, şimdilerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde oynamaya hazırlanıyor. Oyunculuğu kadar stili ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

AYRILIK İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ Önceki akşam objektiklere yansıyan Hakan Sabancı, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Gazete Magazin'in haberine göre; ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt veren Hakan Sabancı, "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.

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