Hande Erçel ile ayrıldı mı? Hakan Sabancı'dan son nokta

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı öne sürülmüştü. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftten Sabancı, haklarındaki iddialara noktayı koydu.

Hande Erçel ile ayrıldı mı? Hakan Sabancı'dan son nokta

Rüzgara Bırak filminin ardından Aşkı Hatırla diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan , şimdilerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde oynamaya hazırlanıyor.

Oyunculuğu kadar stili ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, uzun süredir iş insanı ile aşk yaşıyor. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

Hande Erçel ile ayrıldı mı? Hakan Sabancı'dan son nokta - 1

AYRILIK İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ

Önceki akşam objektiklere yansıyan , ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Gazete Magazin'in haberine göre; ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt veren Hakan Sabancı, "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.

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"SAYGI İLİŞKİNİN EN ÖNEMLİ NOKTASI"

Oyuncu, daha önce de bir dergiye verdiği röportajda; ilişkide saygının çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Ünlü isim, “İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası" ifadelerini kullanmıştı.

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