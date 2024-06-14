Hande Erçel ile Barış Arduç aynı filmde: Rüzgara Bırak geliyor

Filmin konusu ise şöyle:

“Ege Yazıcı (Barış Arduç) ile Aslı Mansoy (Hande Erçel) Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdıdır. şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı İstanbul’da, Ege ise Çeşme’de yaşamaktadır. Yıllar sonra bu ikili karşı karşıya gelir. Nedeni de batma tehlikesi yaşayan şirketin geleceğidir. Yurt dışından sonra Çeşme’de yaşanmaya başlayan Ege’nin sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına izin vermesi kısa vadede şirketi kurtarmak için en önemli adım olacaktır. Aslı yönetim kurulunun toplantısının ardından bir maceraya atılır. Şehirli Aslı ile Çeşme’de bir doğa savaşçısı olarak keyifli bir hayat süren Ege yıllar sonra buluşur. Bu başta zıt gibi görünen iki genç şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?"

