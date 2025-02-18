Hande Erçel ile Barış Arduç'lu Rüzgara Bırak filmine Gupse Özay'dan ilk yorum

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören ve birçok yorum alan yapımla ilgili görüşleri merak edilen isimlerin başında Gupse Özay geliyordu. Bugün bir mekan çıkışı görüntülenen Gupse Özay, Rüzgara Bırak filmi hakkında ilk kez konuştu.

"FİLMİ BARIŞ'LA BERABER İZLEDİK" Gazete Magazin'in haberine göre; Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" dedi ve ekledi: "Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."

KISKANÇLIK İDDİALARINI GÜLEREK YANITLADI Gupse Özay, sosyal medyadaki kıskançlık yorumlarıyla ilgili de gülerek "Yıllardır bu tarz yorumlar yapılıyor ama hiç öyle bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

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