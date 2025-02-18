Hande Erçel ile Barış Arduç'lu Rüzgara Bırak filmine Gupse Özay'dan ilk yorum
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada çokça yorum alan filme Arduç'un eşi Gupse Özay'dan ilk yorum geldi.
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören ve birçok yorum alan yapımla ilgili görüşleri merak edilen isimlerin başında Gupse Özay geliyordu.
Bugün bir mekan çıkışı görüntülenen Gupse Özay, Rüzgara Bırak filmi hakkında ilk kez konuştu.
"FİLMİ BARIŞ'LA BERABER İZLEDİK"
Gazete Magazin'in haberine göre; Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" dedi ve ekledi:
"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."
KISKANÇLIK İDDİALARINI GÜLEREK YANITLADI
Gupse Özay, sosyal medyadaki kıskançlık yorumlarıyla ilgili de gülerek "Yıllardır bu tarz yorumlar yapılıyor ama hiç öyle bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.
RÜZGARA BIRAK KONUSU
Biri şehirden diğeri ise denizden beslenen iki ruhu karşı karşıya getiren filmin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Senaryosunu Ceylan Naz'ın kaleme aldığı filmin konusu şöyle:
Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar.
Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçeceklerdir?
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