Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni bir mutluluk pozu geldi. Sabancı, sevgilisiyle gün batımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan , yaz başında ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Hakan Sabancı, ünlü oyuncuyla gün batımında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu bakışları dikkat çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare - 1

İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Erçel ile Sabancı, birkaç ay önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare - 2

Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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