Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare

İLK PAYLAŞIM



Öte yandan Erçel ile Sabancı, birkaç ay önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı.

Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.