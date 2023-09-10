Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk dolu yeni kare

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Erçel, yaz başında Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Hakan Sabancı, ünlü oyuncuyla gün batımında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu bakışları dikkat çekti.
İLK PAYLAŞIM
Öte yandan Erçel ile Sabancı, birkaç ay önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı.
Coldplay konserine giden ikiliden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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