Hande Erçel'in yeğeni operasyon geçirdi

Gamze Erçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Gamze Erçel, kızı Mavi'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini ve küçük bir operasyon geçirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

"MAVİ'YLE ANILAR BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"



Hande Erçel, yeğeni Mavi ile ilgili verdiği bir röportajda "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum." demişti.