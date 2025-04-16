Hande Erçel'in yeğeni operasyon geçirdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ile 2019'da dünyaevine girdi. Çiftin kızları Mavi'ye kanser teşhisi konulmuştu.
Gamze Erçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Kızı Mavi'nin kanseri yendiğini açıklayan Gamze Erçel "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi" diyerek müjdeli haberi vermişti.
Gamze Erçel, kızı Mavi'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini ve küçük bir operasyon geçirdiğini şu sözlerle açıkladı:
"Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."
"MAVİ'YLE ANILAR BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"
Hande Erçel, yeğeni Mavi ile ilgili verdiği bir röportajda "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum." demişti.
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