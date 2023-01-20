Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 31 yaşına giren ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutladı. Gamze Erçel sosyal medya hesabında kardeşi ve yakın dostlarıyla kutladığı partiden paylaşım yaptı.

Gamze Erçel, paylaşımına "Tek dileğim sağlık sonra mutluluk. Harika bir yıl olacağına eminim" notunu düştü.

Öte yandan, Hande Erçel 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapmıştı. 28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum... ve hep dizinin dibinde olduğumu..

Seni çok özledim Annecim..." ifadelerini kullandı.