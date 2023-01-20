Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi

Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hande Erçel, ablasına doğum günü sürprizi yaptı.

Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu , 31 yaşına giren ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutladı. Gamze Erçel sosyal medya hesabında kardeşi ve yakın dostlarıyla kutladığı partiden paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi - 1

Gamze Erçel, paylaşımına "Tek dileğim sağlık sonra mutluluk. Harika bir yıl olacağına eminim" notunu düştü.

Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi - 2

Öte yandan, Hande Erçel 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapmıştı. 28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum... ve hep dizinin dibinde olduğumu..
Seni çok özledim Annecim..." ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den ablasına doğum günü sürprizi - 3

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