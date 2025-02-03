Hande Soral 38 oldu: Mutlu yıllar abla

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği ve Ali adından bir oğlu olan Hande Soral, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol almaya hazırlanan ünlü isim, 38 yaşına bastı. Soral, doğum gününü ailesiyle kutladı.