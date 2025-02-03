Hande Soral 38 oldu: Mutlu yıllar abla
Şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hande Soral, 38 yaşına bastı. Ünlü oyuncu doğum gününü eşi İsmail Demirci, oğlu Ali ve ikiz kardeşleri Bensu-Bedirhan Soral ile kutladı.
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği ve Ali adından bir oğlu olan Hande Soral, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol almaya hazırlanan ünlü isim, 38 yaşına bastı. Soral, doğum gününü ailesiyle kutladı.
Doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral'ı eşi İsmail Demirci ve ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral yalnız bırakmadı.
Doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, doğum günü pastasındaki mumları eşi ve oğlu Ali ile üfledi.
"O BENİMDİR O BENİM"
Bedirhan Soral, ablasına "Mutlu yıllar ablam" diye seslenirken; Bensu Soral da Hande Soral ile sarıldıkları kareyi "O benimdir o benim" notuyla paylaştı.
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