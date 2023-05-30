Hande Soral'dan oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun canım

Meslektaşı İsmail Demirci ile 4 Ekim 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, Mayıs 2022'de de oğlu Ali'yi kucağına aldı.
Hamilelik döneminde ve doğumdan sonra sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Soral, geçtiğimiz aylarda oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.
"BANA ÖĞRETTİN HER ŞEYE BİN ŞÜKÜR"
Zaman zaman ailesiyle verdiği pozları paylaşan Soral'ın oğlu Ali, bir yaşına bastı.
Hande Soral, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafını, " İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" notuyla paylaştı.
"OĞLUMU ANNEANNESİYLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"
Hande Soral, doğumdan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu."
Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" demişti.