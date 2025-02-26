Hande Soral'ın Gassal heyecanı: Merakla bekliyorum
Oyuncu Hande Soral, yeni projesi Gassal hakkında konuştu. Bir etkinliğe katılan ünlü isim, dizinin 2. sezonunun kurgusunun bitmek üzere olduğunu söyledi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Soral, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından Gassal dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Dizide kadın gassal olarak katılan Soral, katıldığı etkinlikte heyecanını paylaştı.
"İKİNCİ SEZONUN MONTAJI BİTMEK ÜZERE"
Hande Soral "Valla ben de çok merakla bekliyorum. Birinci sezonu hayranlıkla seyrettim. İkinci sezonun da çok çok güzel olduğunu duyuyorum, şu an montajı bitmek üzere. Heyecanlıyım... Bakalım seyirci ne diyecek onu bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"GERÇEK BİR GASSALDAN DERS ALDIM"
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda "Karaktere bürünürken destek aldınız mı?" sorusuna da "Elbette destek aldım, işin inceliklerini öğrendim. Gerçek bir gassaldan ders aldım. Rolüm ürkütücü değil benim için ama çok ilginç. Kolay kolay karşınıza çıkacak bir rol değil" yanıtını vermişti.
Öte yandan Gassal dizisi ilk sezonuyla izleyenlerden büyük ilgi gördü. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı dizi, ölü yıkayıcısı olan bir karakterin dünyasını konu alıyor. Hande Soral'ın da kadın gassala hayat vereceği dizinin 2. sezonu büyük bir merakla bekleniyor.
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