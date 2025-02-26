Hande Soral'ın Gassal heyecanı: Merakla bekliyorum

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Soral, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından Gassal dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Dizide kadın gassal olarak katılan Soral, katıldığı etkinlikte heyecanını paylaştı.

"İKİNCİ SEZONUN MONTAJI BİTMEK ÜZERE"

Hande Soral "Valla ben de çok merakla bekliyorum. Birinci sezonu hayranlıkla seyrettim. İkinci sezonun da çok çok güzel olduğunu duyuyorum, şu an montajı bitmek üzere. Heyecanlıyım... Bakalım seyirci ne diyecek onu bekliyorum" ifadelerini kullandı.