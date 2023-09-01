Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Uzun yıllardır aşk yaşayan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan çiftten Ünal, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"Güneşi Beklerken", "Sen Çal Kapımı", "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu.

Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - 1

"SAĞLIKLA GEL"

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Eşiyle birlikte karnı burnunda pozlarını paylaşan Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu da "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirmişti.

Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - 2

KIZI OLACAĞINI DUYURDU

Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Hande Ünal, son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bodrum'da bir etkinlikte sahne alan oyuncu Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'u dinlemeye giden Ünal, gece sonu yaptığı paylaşımla bir kızı olacağını duyurdu.

Ünal, Bahadır'ın karnını öptüğü kareye "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" notunu düştü.

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