Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

KIZI OLACAĞINI DUYURDU

Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Hande Ünal, son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Bodrum'da bir etkinlikte sahne alan oyuncu Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'u dinlemeye giden Ünal, gece sonu yaptığı paylaşımla bir kızı olacağını duyurdu.

Ünal, Bahadır'ın karnını öptüğü kareye "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" notunu düştü.