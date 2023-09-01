Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"Güneşi Beklerken", "Sen Çal Kapımı", "Mehmetçik Kûtulamâre" gibi yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu.
"SAĞLIKLA GEL"
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Eşiyle birlikte karnı burnunda pozlarını paylaşan Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu da "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirmişti.
KIZI OLACAĞINI DUYURDU
Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Hande Ünal, son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Bodrum'da bir etkinlikte sahne alan oyuncu Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'u dinlemeye giden Ünal, gece sonu yaptığı paylaşımla bir kızı olacağını duyurdu.
Ünal, Bahadır'ın karnını öptüğü kareye "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" notunu düştü.
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