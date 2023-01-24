Hande Yener: Z kuşağıyım

Hande Yener sahneye kafesle indi Haberi Görüntüle

Önceki akşam Kıbrıs’ta sahne alan Hande Yener, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, yeni çıkardığı şarkısı ve özel hayatıyla ilgili de birbirinden ilginç itiraflarda bulundu.

'Benden Bir Tane Daha Yok' eserini çıkaran şarkıcı, "Eserde narsistlik mi var?" sorusuna, "Instagram'a bakarsanız, herkes narsist. Kim başkasını çekiyor? Herkes kendisini yayınlıyor. Narsisizm dalgası yaygın. Ben en azından genç kızlarımıza kendilerini korumak için bu şarkıyı hediye ediyorum. Erkeklere karşı güçlü olsunlar" cevabını verdi.



Yener, “Motivasyon şarkısı çıkardık. Bu şarkıyla sektöre ‘Benden bir tane daha yok' diyorum, iddialıyım. Hep rap'çiler mi yapacak, biz de yapalım” dedi.

"ÇALIŞIRKEN CADIYA DÖNÜŞÜYORUM"



Uzun süredir müzisyen Misha ile birlikte olan Yener, "Çalışırken ben cadıya dönüşüyorum. Zorum ve stresliyim. Her şeyi kolay beğenmiyorum. O da öyle. Sürekli çalışıyoruz. Bütün zamanımızı ve enerjimizi albüme ayırdık. Bu durum ilişkimizi de güzel götürüyor. İşle aşk bir arada güzel gidiyor" diye konuştu.



Meme kanserini atlattıktan sonra ikinci hayatına başladığını söyleyen Yener, “Kendimi yeni toparladım. Psikolojik olarak düzelmek ve tekrar böyle enerjik olmak zaman aldı” ifadesini kullandı.

"50 YAŞINDA OLDUĞUMA İNANMIYORLAR"



Geçtiğimiz günlerde 50'nci yaşını kutlayan şarkıcı, “Beni gören ‘Ne 50’si canım’ diyor. İnandırmaya çalışıyorum. O yüzden bıraktım bu işin ucunu, 23 diyoruz. Z kuşağıyım” sözleriyle dikkat çekti.