Hande Yener'den oğlu Çağın Kulaçoğlu'na: İyi ki doğdun kıymetlim

Hande Yener'den oğlu Çağın Kulaçoğlu'na: İyi ki doğdun kıymetlim
Ünlü şarkıcı Hande Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu, 33 yaşına bastı. Yener, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Hande Yener'in 1990 - 1994 yılları arasında evli kaldığı Uğur Kulaçoğlu'ndan dünyaya gelen oğlu Çağın Kulaçoğlu, 33 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"CANIM MELEĞİM"
Oğlu ile fotoğrafını paylaşan Yener, "Canım meleğim iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"
Hande Yener, sözlerine "Kıymetlim…Sen her şeyin en güzeline layıksın... Gururumsun canımın içi. Ve İyi ki benim oğlumsun" diye devam etti.
Öte yandan Çağın Kulaçoğlu da annesi gibi müzisyen. 33 yaşına basan Çağın Kulaçoğlu, annesinin şarkılarını da remiks yapıyor. Hande Yener ve oğlu arasında 18 yaş bulunuyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin