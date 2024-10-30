Hande Yener'den oğlu Çağın Kulaçoğlu'na: İyi ki doğdun kıymetlim

Oğlu ile fotoğrafını paylaşan Yener, "Canım meleğim iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"

Hande Yener, sözlerine "Kıymetlim…Sen her şeyin en güzeline layıksın... Gururumsun canımın içi. Ve İyi ki benim oğlumsun" diye devam etti.

Öte yandan Çağın Kulaçoğlu da annesi gibi müzisyen. 33 yaşına basan Çağın Kulaçoğlu, annesinin şarkılarını da remiks yapıyor. Hande Yener ve oğlu arasında 18 yaş bulunuyor.