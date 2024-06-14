Hande Yener'den öğrencilere büyük jest! Birlikte "Sopa"yı söylediler

Ünlü şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'lü öğrencilere unutulmaz bir jest yaptı. Bahar Şenliği'nin iptal edilmesinin üzerine ÖDTÜ'lü öğrenciler, kendi imkanlarıyla alternatif bir şenlik düzenledi.

Öğrenciler, sosyal medyada, Yener'in "Sopa" şarkısıyla yüzlerce video çekerek şarkıcıya konser verme çağrısında bulunmuştu.