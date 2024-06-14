Hande Yener'den öğrencilere büyük jest! Birlikte "Sopa"yı söylediler

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çağrılarına kayıtsız kalmadı ve ücretsiz konser verdi.

Hande Yener'den öğrencilere büyük jest! Birlikte "Sopa"yı söylediler

Ünlü şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'lü öğrencilere unutulmaz bir jest yaptı. Bahar Şenliği'nin iptal edilmesinin üzerine ÖDTÜ'lü öğrenciler, kendi imkanlarıyla alternatif bir şenlik düzenledi.

Öğrenciler, sosyal medyada, Yener'in "Sopa" şarkısıyla yüzlerce video çekerek şarkıcıya konser verme çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara kayıtsız kalmayan yıldız, öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek oldu.

Hande Yener'den öğrencilere büyük jest! Birlikte "Sopa"yı söylediler - 1

Hande Yener, konser sonrası arabasının üzerine çıkarak öğrenciler ile birlikte "Sopa" şarkısını söyledi.

Hande Yener'den öğrencilere büyük jest! Birlikte "Sopa"yı söylediler - 2

Şarkıcının öğrencilerle birlikte şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu.

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