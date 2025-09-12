Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı: Yapay zeka demesinler

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sağlık durumuyla ilgili iddialarla gündeme gelen Avcı, seneler sonra müzik dünyasına dönüş yaptı.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Ardından bir fotoğrafını yayınlayan 65 yaşındaki Harika Avcı, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



1980'li yıllarda ardı ardına birçok filmde rol alan ve gerçek adı Nermin Ocak olan ünlü isme Harika Avcı adını veren kişi Gönül Yazar olmuştu.