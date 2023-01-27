Harrison Ford'dan yapımcılara çağrı: Eşimle çalışmak istiyorum

'Blade Runner' ve 'Star Wars' serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford, yeni komedi dizisi 'Shrinking'in galasında konuştu.



80 yaşındaki usta aktör, 2010 yılında evlendiği eşi Calista Flockhart (58) ile birlikte çalışma olasılıklarını dile getirdi.



'"HENÜZ UYGUN BİR PROJE BULAMADIK"

Ally McBeal' dizisiyle tanınan Calista Flockhart’ın oğulları Liam’a odaklanmak için oyunculuk kariyerine ara verdiğini ve yakın zamanda yeniden oyunculuk yapmaya başladığını söyleyen Ford, birlikte çalışmak istediklerini de belirtti.



“Birlikte yapabileceğimiz bir iş bulmayı çok isteriz. Ancak henüz uygun bir proje bulamadık” diyen Harrison Ford, yeni projeler için yapımcılara göz kırptı.

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MARVEL EVRENİNE KATILDI

Öte yandan Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda Kaptan Amerika, Thor, Iron Man ve Black Widow gibi karakterlerin yer aldığı süper kahraman evreni Marvel’a resmen katılmıştı.



Efsanevi aktör Captain America: New World Order filminde Thaddeus “Thunderbolt” Ross karakterini canlandıracak.