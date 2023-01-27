Harrison Ford'dan yapımcılara çağrı: Eşimle çalışmak istiyorum

Hollywood’un ikonik oyuncularından Harrison Ford, Shrinking'in galasında kendisi gibi oyuncu eşi Calista Flockhart ile birlikte çalışmayı çok istediği dile getirdi. Ünlü isim, bu isteğinin henüz gerçekleşmediğini açıkladı.

Harrison Ford'dan yapımcılara çağrı: Eşimle çalışmak istiyorum

'Blade Runner' ve 'Star Wars' serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen , yeni komedi dizisi 'Shrinking'in galasında konuştu.

80 yaşındaki usta aktör, 2010 yılında evlendiği eşi Calista Flockhart (58) ile birlikte çalışma olasılıklarını dile getirdi.

Harrison Ford'dan yapımcılara çağrı: Eşimle çalışmak istiyorum - 1

'"HENÜZ UYGUN BİR PROJE BULAMADIK"

Ally McBeal' dizisiyle tanınan Calista Flockhart’ın oğulları Liam’a odaklanmak için oyunculuk kariyerine ara verdiğini ve yakın zamanda yeniden oyunculuk yapmaya başladığını söyleyen Ford, birlikte çalışmak istediklerini de belirtti.

“Birlikte yapabileceğimiz bir iş bulmayı çok isteriz. Ancak henüz uygun bir proje bulamadık” diyen Harrison Ford, yeni projeler için yapımcılara göz kırptı.

Harrison Ford 1923 dizisindeki rolü için tam 75 şapka denedi

Harrison Ford 1923 dizisindeki rolü için tam 75 şapka denedi

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MARVEL EVRENİNE KATILDI

Öte yandan Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda Kaptan Amerika, Thor, Iron Man ve Black Widow gibi karakterlerin yer aldığı süper kahraman evreni Marvel’a resmen katılmıştı.

Efsanevi aktör Captain America: New World Order filminde Thaddeus “Thunderbolt” Ross karakterini canlandıracak.

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