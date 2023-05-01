Harry Potter yıldızı Bonnie Wright'tan bebek müjdesi

"BİR BEBEĞİMİZ OLUYOR"

Ünlü isim, paylaşımında “Bir bebeğimiz oluyor! Onunla bu güzel toprakları paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Andrew ve ben bu yıl bebeğimizle tanışmak ve ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bonnie Wright’ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yağdı.