Harry Potter yıldızı Bonnie Wright'tan bebek müjdesi

"Harry Potter" serisinde canlandırdığı "Ginny Weasley" karakteriyle tanınan 32 yaşındaki aktris Bonnie Wright, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Mart 2022’de iş insanı sevgilisi Lococo’yla dünya evine giren İngiliz oyuncu, bebeğiyle tanışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.
"BİR BEBEĞİMİZ OLUYOR"
Ünlü isim, paylaşımında “Bir bebeğimiz oluyor! Onunla bu güzel toprakları paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Andrew ve ben bu yıl bebeğimizle tanışmak ve ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bonnie Wright’ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yağdı.