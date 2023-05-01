Harry Potter yıldızı Bonnie Wright'tan bebek müjdesi

2002 yılından itibaren sekiz filmlik bir seri olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen "Harry Potter" ile tanınan Bonnie Wright, eşi Andrew Lococo'dan ilk çocuğunu beklediğini açıkladı.

Harry Potter yıldızı Bonnie Wright'tan bebek müjdesi

"Harry Potter" serisinde canlandırdığı "Ginny Weasley" karakteriyle tanınan 32 yaşındaki aktris Bonnie Wright, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Mart 2022’de iş insanı sevgilisi Lococo’yla dünya evine giren İngiliz oyuncu, bebeğiyle tanışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Harry Potter yıldızı Bonnie Wright'tan bebek müjdesi - 1

"BİR BEBEĞİMİZ OLUYOR"

Ünlü isim, paylaşımında “Bir bebeğimiz oluyor! Onunla bu güzel toprakları paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Andrew ve ben bu yıl bebeğimizle tanışmak ve ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bonnie Wright’ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yağdı.

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