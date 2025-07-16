Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

Harry Potter oyuncusu Emma Watson'ın ehliyetine hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca el konuldu.



Film serisinde Hermione Granger karakterini canlandıran Watson, 31 Temmuz 2024 akşamı Oxford’da 30 mil/saat hız sınırı olan bir bölgede 38 mil/saat hızla araç kullandı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI



35 yaşındaki oyuncu, bugün High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi’nde toplamda bin 44 sterlin para cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, olay öncesinde Watson’ın ehliyetinde zaten dokuz ceza puanı bulunduğunu belirtti.



Watson, beş dakika süren duruşmaya katılmadı.