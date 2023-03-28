Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe baba olmaya hazırlanıyor

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe baba oluyor! Dünyaca ünlü film serisinde Harry Potter karakterini canlandıran İngiliz oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Erin Darke ile bebek beklediklerini duyurdu.
"Kill Your Darlings" filminin setinde tanışan ve 2013 yılından beri birlikte olan çift, daha sonra 2016'da da “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.
The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak “Daniel baba olacağı için çok heyecanlı. Erin ile ilişkisi gerçekten özel ve herkes onların inanılmaz ebeveynler olacağını düşünüyor” yorumunu yaptı.
Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Radcliffe, 33 yaşında babalık heyecanı yaşıyor.
Oyuncu henüz 12 iken Harry Potter: Felsefe Taşı (2001) filminde rol almıştı. Harry Potter serisinden bu yana birçok farklı yapımda rol alarak kariyerinde başarılı bir seviyeye gelen oyuncu, son dönemde tiyatro oyunlarında boy gösteriyor.