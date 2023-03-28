Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe baba olmaya hazırlanıyor

The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak “Daniel baba olacağı için çok heyecanlı. Erin ile ilişkisi gerçekten özel ve herkes onların inanılmaz ebeveynler olacağını düşünüyor” yorumunu yaptı.



Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Radcliffe, 33 yaşında babalık heyecanı yaşıyor.