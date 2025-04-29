Harry Potter'ın yıldızı Rupert Grint ikinci kez baba oldu
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint, ikinci bebeğini kucağına aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmlerinde Ron karakterine hayat veren Rupert Grint'in 2011 yılından bu yana Georgia Groome ile mutlu birlikteliği sürüyor.
İlk çocukları Wednesday'i 2020 yılında kucaklarına alan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, ikinci kez anne baba oldu.
Rupert Grint, minik bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğe Goldie adını verdiklerini duyuran ünlü oyuncu, cinsiyetini açıklamadı.
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