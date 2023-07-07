Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim

Daha önce "Çemberimde Gül Oya", "Bir Bulut Olsam", "Muhteşem Yüzyıl", "Kırmızı Oda" gibi dizilerde rol alan Melisa Sözen, uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşıyor.

Her fırsatta evlilik düşünmediklerini söyleyen ikili, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.