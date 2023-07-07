Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim

Uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, 38 yaşına bastı. Tekin de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim

Daha önce "Çemberimde Gül Oya", "Bir Bulut Olsam", "Muhteşem Yüzyıl", "Kırmızı Oda" gibi dizilerde rol alan Melisa Sözen, uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşıyor.

Her fırsatta evlilik düşünmediklerini söyleyen ikili, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim - 1

Harun Tekin, son olarak 38 yaşına basan Melisa Sözen'in doğum gününü hesabından kutladı.

TEKİN'DEN ROMANTİK KUTLAMA

Tekin, İlhan Berk'in “...Ben senin krallığın ülkene yetiştim kaldım gölge tanımayan güzelliğinle. Her sabah büyüten denizimizi böyle gülüşlerindi o ülkede bilmez miyim" dizeleriyle Melisa Sözen'e seslendi.

Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim - 2

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan Harun Tekin, Sözen'e "İyi ki doğdun sevgilim" demeyi de ihmal etmedi.

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