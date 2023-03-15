Harvey Weinstein yeni avukatlar arıyor

"BAZI AVUKATLAR ARAMALARINA DÖNMÜYOR"

Weinstein’ın mahkeme kararına itiraz ederken Mark Werksman ve Alan Jackson ile çalışmayacağı duyurmasına rağmen henüz yeni bir avukat veya firma seçilmedi.



İddialara göre; Weinstein’ın son kararı bozma umuduyla West Coast’ta gözünün olduğu ortaya çıktı. Ancak bazı avukatların itibarlarını korumak için Weinstien’in aramalarına cevap vermediği belirtiliyor.



Harvey Weinstein’ın davayı almak için kendisine bir kadın avukat bulması gerektiği de öne sürülüyor.

