Hasan Can Kaya'nın acı günü

Komedyen ve oyuncu Hasan Can Kaya'nın halası hayatını kaybetti. Programında ağırladığı halasının vefat haberini Instagram hesabında duyuran Kaya şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta ‘pazarlıkçı hala’ olarak viral olan, her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücadele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış, dünyalar tatlısı halamı kaybettik...Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan... Seni çok seviyoruz halacım."