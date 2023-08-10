Hastane kantininde satış yaparken görüntülenen Görkem Sevindik'ten açıklama

Daha önce "Kurtlar Vadisi", "Söz", "Ramo", "Erkek Severse" ve "Kahraman Babam" gibi yapımlarda rol alan Görkem Sevindik, geçtiğimiz günlerde bir hastane kantinde çalışırken görüntülenmişti.
Son olarak "Ateş Kuşları" dizisinde rol alan Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininde satış yaptığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
"OYUNCULUK DIŞINDA İŞLERLE UĞRAŞMAYI SEVİYORUM"
Ünlü oyuncu, “Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum. Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum. Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum” ifadelerini kullandı.
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