Hastane odasından paylaştı: Batuhan Karacakaya ameliyat oldu

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği "Bülent" karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak "Survivor 2024" kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya , hastane odasından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Karacakaya, "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, sözlerini "Ancak Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelendi ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi de ameliyatımı oldum. Her şey yolunda" diye noktaladı.