Hastane odasından paylaştı: Burçin Orhon ameliyat oldu
Dans eğitmeni Burçin Orhon, ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Süheyl Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren dans eğitmeni Burçin Orhon, ameliyat oldu. Safra kesesi ve midesinden ameliyat olduğunu açıklayan ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı.
"MİDE KÜÇÜLTME REVİZE EDİLDİ"
Sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Burçin Orhon, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Safra kesem alındı, midem tamir edildi ve daha önce olduğum mide küçültme revize edildi. İyiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.
62 yaşındaki Orhon'un paylaşımına çok sayıda "geçmiş olsun" yorumları geldi.
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