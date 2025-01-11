Hastaneden taburcu oldu: Hasan Can Kaya'dan ilk paylaşım

"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya 'nın zatürre sebebiyle 8 gündür hastanede olduğu öğrenilmişti. Tedavisi devam ettiği için ödül aldığı törene katılamayan Kaya'dan güzel haber geldi. Taburcu olan ünlü isim, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

"ARTIK İYİYİM"



Aldığı ödüller için teşekkür eden Hasan Can Kaya, paylaşımında "Medyaya da yansıyan zatürreden ötürü hastanede olduğum için törene katılamadığım doğrudur. Lakin artık iyiyim. Bugün taburcu oldum. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.