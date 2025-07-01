Hastaneden turnuvaya! Eli sargılı David Beckham Wimbledon'da
Geçtiğimiz günlerde hastane yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan efsane futbolcu David Beckham, Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı.
Emekli futbolcu David Beckham 27 Haziran'da bir operasyon geçirdi. Beckham'ın hastane yatağında verdiği pozu eşi Victoria Beckham "Geçmiş olsun babamız." notuyla paylaştı.
50 yaşındaki David Beckham'ın neden ameliyat olduğu merak konusu olmuştu.
NEDEN AMELİYAT OLDU?
Efsane futbolcu, Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı. Eli sargılı bir halde turnuvada boy gösteren Beckham geçirdiği operasyon hakkında konuştu.
DAZN Football'a konuşan Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum. Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere formasıyla oynarken kolumu kırmıştım. Bir vida takılmıştı. Vidanın çıkarılması gerekiyordu ve birkaç gün önce çıkarıldı." açıklamasında bulundu.
Aynı anda farklı bir operasyon daha geçirdiğini belirten futbolcu "Göründüğü kadar kötü değil." dedi.
Wimbledon maçlarına katılan diğer yıldızlar arasında Jason Isaacs, Simu Liu ve nişanlısı Allison Hsu, Prenses Beatrice ve annesi Sarah Ferguson ile Eddie Redmayne ve eşi Hannah vardı.
Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.
RESMEN ŞÖVALYE OLDU
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda afsane futbolcu resmen şövalye oldu! Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Beckham artık "Sir David Beckham" olarak anılacak.
Beckham, 2003 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.
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