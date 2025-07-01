Hastaneden turnuvaya! Eli sargılı David Beckham Wimbledon'da

Aynı anda farklı bir operasyon daha geçirdiğini belirten futbolcu "Göründüğü kadar kötü değil." dedi.

DAZN Football'a konuşan Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum. Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere formasıyla oynarken kolumu kırmıştım. Bir vida takılmıştı. Vidanın çıkarılması gerekiyordu ve birkaç gün önce çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

NEDEN AMELİYAT OLDU? Efsane futbolcu, Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı. Eli sargılı bir halde turnuvada boy gösteren Beckham geçirdiği operasyon hakkında konuştu.

Wimbledon maçlarına katılan diğer yıldızlar arasında Jason Isaacs, Simu Liu ve nişanlısı Allison Hsu, Prenses Beatrice ve annesi Sarah Ferguson ile Eddie Redmayne ve eşi Hannah vardı.



Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

RESMEN ŞÖVALYE OLDU



Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda afsane futbolcu resmen şövalye oldu! Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Beckham artık "Sir David Beckham" olarak anılacak.



Beckham, 2003 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.