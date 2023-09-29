Hastanelik olan Dilan Polat Instagram hesabını kapattı (Dilan Polat olayı nedir?)

İDDİALARA GÖZYAŞLARI İÇİNDE YANIT VERMİŞTİ

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Engin-Dilan Polat çiftinin mal varlığı ve para kaynakları son günlerde birçok kişi tarafından sorgulanıyordu.

Gözyaşlarına boğulan Dilan Polat, iddiaları "Biz gibi insanlara neler yakıştırdılar. Biz vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız.” sözleriyle yalanlamıştı.

Polat’ın eşi Engin Polat ise iddialara dair "2022 yılına kadar incelendik. Göz önünde olan insanlarız her sene inceleniyoruz. Bizim her senemiz inceleniyor zaten. Hiçbir şey bilmeyen insanların lafıyla gündem yaratmayın. Avukat ordum çalışıyor, herkese dava açıyoruz. Kamuoyu baskısından dolayı tabiki herkes işini yapacak. İnsanların tek dertleri magazin. İnsanların ilgilendikleri tek şey magazin ve merak. Bir kaos arıyorlar. Bu şekilde başaramamış olmalarını bastırıyorlar. Ülkemizde yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize döviz çekmek için çalışıyoruz.” demişti.