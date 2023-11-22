Hastaneye kaldırılan Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.
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