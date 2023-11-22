Hastaneye kaldırılan Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastaneye kaldırılan Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.

Oyuncu sözlerine "Öyle de oldu.... Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" ifadelerini kullandı. 

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