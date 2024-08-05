Hastaneye kaldırılan oyuncu Zac Efron sessizliğini bozdu

High School Musical serisi, Bir Aile Meselesi, Demir Pençe ve Muhteşem Showman gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Zac Efron hayranlarını korkuttu. Zac Efron'un cuma gecesi Ibiza'daki bir villada "yüzme havuzunda bir olay" geçirdikten sonra İspanya'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TMZ'e konuşan bir kaynak, 36 yaşındaki oyuncunun "villada çalışan iki kişi tarafından sudan çıkarıldığını ve çalışanların oyuncuyu yüzme havuzunun içinde bulduğunu" söyledi. Efron'ın önem amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve iyileşme yolunda olduğu açıklandı. Taburcu edilen aktör, Paris Olimpiyatları için Avrupa'daydı.

Oyuncu sosyal medya hesabında egzersiz yaptığı anları paylaştı ve "Mutlu ve sağlıklıyım. İyi dilekleriniz için teşekkürler" notu düştü.