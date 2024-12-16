Hastaneye kaldırılmıştı: İşte Ferdi Tayfur'un son durumu

Tedavisi süren Ferdi Tayfur'un son durumuyla ilgili açıklama basın danışmanı Şirin Gözalıcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı şu ifadelere yer verdi: "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır."

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TABURCU EDERİZ"

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi kaldırıldığı özel hastanenin başhekimi Sumur Gazezoğlu'ndan geldi.

Tayfur'un genel durumunun şu an için iyi olduğu belirten Sumur Gazezoğlu, "Bilindiği gibi hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu" dedi.



"BİLİNCİ AÇIK"

Gazezoğlu, ünlü sanatçının daha ciddi bir gözetim olması"amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığını vurgulayarak, "Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz" diye konuştu.