Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar'dan Filiz Akın'a ziyaret

2015 yılından bu yana Burak Sağyaşar ile mutlu beraberliği süren Hatice Şendil, Filiz Akın'a komşu oldu. Ünlü çift, Akın'ı evinde ziyaret etti.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Filiz Akın da sürpriz ziyareti takipçileriyle paylaştı. "KENDİLERİNİ GÖRÜNCE İÇİMİZ AÇILDI" Yeşilçam'ın yıldız ismi kendisine çiçek getiren Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar ile sarıldığı anları paylaştı ve şu notu düştü: "Komşu sitelerden birinden ev aldıklarını duyunca 'Hoş geldiniz' demiştim. Önce güzel çiçekleri ve ziyaret istekleri geldi, sonra da kendilerini görünce içimiz açıldı. Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi. Bu şahane çifte teşekkür ediyoruz."

"UNUTULMAZ ZAMANLARDAN BİRİYDİ" Hatice Şendil de "Çok seviyoruz sizi" karşılığını verdi. Ardından o anları kendi hesabından da paylaşan ünlü oyuncu, "Burak ve benim için unutulmaz zamanlardan biriydi. Çok büyülü, çok zarifti. Sizi çok seviyoruz Filiz Hanımefendi ve Sönmez Beyefendi" ifadelerini kullandı.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve Filiz Akın ile çektirdiği fotoğrafı da "Bizim için unutulmaz bir günden. Maşallah size" notuyla paylaştı.