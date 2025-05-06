"Havhavhav" şarkısıyla ün yapan Lvbel C5 tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Kocaeli’de "Lvbel C5" lakabıyla tanınan ve ''Havhavhav'' şarkısıyla ünlenen rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Bodur, katıldığı bir programda piyasada en çok linçlenen kişi olduğunu söylemişti.
Lvbel C5 olarak tanınan rapçi Burak Bodur için tutuklama kararı çıktı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı. Dün Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Bodur, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bodur’un burada verdiği ifadesinde şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.
"HavHavHav" şarkısıyla müzik dünyasında da eleştirilerin hedefinde olan Lvbel C5, katıldığı bir programda; "Bu çok ayrı oldu. Orada havlamak yok. İnsanlar beni yanlış anladı, onlar arkadan havlarlar dedim" ifadelerini kullanmıştı.
Piyasada en çok linçlenen kişi olduğunu söyleyen Lvbel C5, "Sadece müziğime baktım. Birebir kavgam bile yoktur benim. Bir sebepleri yok, bu başarıya yorulacak oluyor benim özelimde" açıklamasında bulunmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- N-Life
- Tutuklama