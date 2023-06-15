Hayal Köseoğlu: Yeme bozuklukları havalı değildir

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Mahkum, Mucize Doktor, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarla tanınan Hayal Köseoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündemde. Önceki gün ödül gecesine kendi tasarladığı elbiseyle çıkan oyuncu, kıyafetinin üzerine yazdığı yazıya açıklık getirdi.
"Kadın oyuncunun muhteşem bir fizik ve zayıf bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız" açıklamasıyla daha önce dış görünüme dair olan algılara tepki gösteren Köseoğlu, yeni açıklamasında, mücadele ettiği hastalığı açıkladı.
"Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle, çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye. Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim ama kendimi çok iyi hissettim" diyen Köseoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, 'en iyisi' olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla 'eating disorders are not cool' yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz. Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumia'yla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine birtakım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece."
BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU NEDİR?
Beden dismorfik bozukluğu, temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın, veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir.
BLUMIA NEDİR?
Bulimia, aşırı yeme ataklarını takip eden kusmalarla karakterize eden hastalıktır. Hastalar genellikle kısa sürede çok miktarda yemek yerler ve ardından sağlıksız bir şekilde ekstra kalorilerden kendini kurtarmaya çalışır. Suçluluk, utanç ve aşırı yemekten kaynaklanan yoğun kilo alma korkusu nedeniyle kendilerini kusturmaya zorlayabilir veya kalorilerden kurtulmak için çok fazla egzersiz yapabilir veya müshil gibi başka yöntemler kullanabilir.
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