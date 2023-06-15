Hayal Köseoğlu: Yeme bozuklukları havalı değildir

"Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle, çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye. Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim ama kendimi çok iyi hissettim" diyen Köseoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana, hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, 'en iyisi' olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla 'eating disorders are not cool' yazıyor (yeme bozuklukları havalı değildir). Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz. Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumia'yla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine birtakım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece."

