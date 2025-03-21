Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Nezir Çınarlı kimdir?

Ersoy Nezir Çınarlı 4 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu. 2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başladı. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır.



Oyunculukla küçük yaşlardan itibaren ilgili olan Ersoy Nezir Çınarlı, 2009 yılında İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu kapsamında "Sessizliğim Benden Değil" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2013 yılında "31th Izmir International Theatre Days – Dört Kısa Oyun" sahnesinde "Hayat Üzülmeye Değmez" oyunuyla "DEÜ GSF Deneme Topluluğu 4 Kısa Oyun" ile yer aldı.

