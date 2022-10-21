Hayata veda eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ünlü oyuncunun son anlarını anlattı

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, ünlü oyuncunun son anlarını anlattı.



Sabah'ın haberine göre; Bahadırlı, Billur 'Canım pizza istiyor. Pizza yiyelim mi?' demişti. Ben de pizza getirdim ama yemek nasip olmadı, kötüleşti sonra. Bu enfeksiyon onun vücudunu öyle yıprattı ki, tuvalete bile kucağımda götürüyordum. Hatta bu duruma düşmesi onu içten üzüyordu. Çok gururlu bir kadındı, 'Buğra'ya yük mü oluyorum?' diye hisse kapıldığını düşünüyorum." dedi.



"BOŞLUĞUNU SABAH KALKTIĞIMDA HİSSEDİYORUM"



Bahadırlı sözlerini şöyle sürdürdü: Billur'dan 'anı yaşamayı' öğrenmiştim. Bu yüzden de onun kaybedersem ne olacak diye kaygıyla geçirmedim bu süreci. Hâlâ gitmemiş gibi hissediyorum. Kalbimde büyük bir sevgi var. Boşluğunu sabah kalktığımda hissediyorum en çok. Her sabah bir saat ağlıyorum mesela. Biz onunla kavga bile etmezdik. Birbirimizden çok şey öğrendik. Aramızda 22 yaş fark vardı. Onunla birlikte olmaya başladığımda 25 yaşındaydım, o da 47 yaşındaydı. İlişkimizde olgun taraf bendim hep. O daha gençti bana göre. Gerçek sevginin ne olduğunu Billur'layken öğrendim. Benim hayatımda çok büyük bir dönüşüme neden oldu. Ölüm hayatı bitirir, ilişkiyi bitirmez."